Ciudadanos que votaron el 1-O relatan en el juicio del 'procés' los episodios de violencia: "Nos apalearon"

El tribunal que juzga el 'procés' secesionista en Cataluña se ha centrado en su nueva jornada en la comparecencia de los ciudadanos catalanes que fueron agredidos por agentes de la Policía y de la Guardia Civil durante la celebración del referéndum independentista que se llevó a cabo el 1 de octubre.

Todos los testigos han calificado de "desproporcionada" la intervención policial. En este sentido, han afirmado que los policías y los guardias civiles "entraron a saco" en los colegios electorales, "repartiendo a diestro y siniestro".

"Vi cómo cogían a la gente por el pelo y la tiraban por el suelo", ha argumentado uno de los ciudadanos, y en la misma línea se han expresado los demás. "Yo vi perfectamente a un señor de 70 años salir disparado", ha contado otro. Uno de los testigos ha llegado describir incluso cómo fue agredido por las fuerzas de seguridad el Estado.

"Me acuerdo perfectamente del ruido de las porras cuando me abrieron la cabeza. Nos apalearon. Nos pegaban en la barriga y en el hígado", ha dicho. Cuando los fiscales le han preguntado si no sabían que el referéndum de autodeterminación era ilegal, todos han contestado con el mismo argumento: que votar no puede ser delito.