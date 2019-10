La oposición del PSC, Ciudadanos y los Comunes le han pedido este jueves la dimisión a Quim Torra. Le reprochan su actitud en estos días tras los disturbios tan violentos sobre todo en Barcelona y su discurso hoy en el Parlament anunciando su intención de volver a sacar las urnas y avalando la desobediencia civil.

La líder de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha dicho a Torra que su "soflama de rechazo a la sentencia no es otra cosa que una llamada a la revuelta". Ha dicho que es un "irresponsable" porque, en su opinión, "lleva años alimentando el odio con sus escritos y ahora lo hace con los instrumentos que tiene como presidente. Es urgente que deje de serlo".

"Está a tiempo de dejar de avivar la hoguera de los comandos radicales separatista, pare este tsunami de violencia antes de que no haya vuelta atrás y luego váyase, no representa a nadie" y ha pedido también que dimita ya: "Es urgente que se vaya".su dimisión.

Miquel Ieta le ha reprochado su actitud, "pone independencia por encima de convivencia. Su activismo le lleva a no cuidar a la ciudadanía", y ha apelado a su responsabilidad "y que dimita". "Convoque elecciones y deje que otro se ponga en el Gobierno" y ha terminado con un "váyase".

La dirigente de Catalunya En Comú-Podem Jessica Albiach ha dicho que el Gobierno de la Generalitat "ha estado ausente, vacío" y ha acusado a Torra de haber "dejado sus funciones en un momento complicado". "Usted no es un activista, es un presidente y tiene que actuar, y si no, echarse a un lado", ha continuado: "Espero que en 2020 no sea presidente. Nos habla de un gran acuerdo de país y solo le habla a los suyos. Me gustaría saber que piensa ERC de su discurso".