Ciudadanos no apoyará de momento la moción de censura del PSOE contra Cifuentes: "Hay que saber la verdad"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, no ha hablado sobre la moción de censura que ha anunciado PSOE que hará contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre la polémica de su máster y ha insistido en crear una Comisión de investigación sobre este tema para dilucidar lo ocurrido. Así lo ha sostenido Aguado en rueda de prensa, después del Pleno extraordinario en el que ha comparecido la dirigente autonómica y tras las explicaciones que ha dado esta a los medios de comunicación.

Aguado, al ser preguntado sobre la posibilidad de apoyar la moción de censura propuesta por los socialistas, ha insistido en que lo que ha propuesto en el Pleno su formación "ha sido impulsar la comisión de investigación, que espera que sea apoyada por PSOE y Podemos. A su juicio, es necesario que acuda a la misma el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos; así como de las profesoras o de la funcionaria que se encargó de modificar las notas de la asignatura y el TFM de la presidenta regional.

"A partir de ahí plantearíamos futuros escenarios. Con una comisión urgente en días o unas semanas se podría conocer la verdad", ha señalado Aguado, al mismo tiempo que ha afeado a Podemos y PSOE de luchar por "un reparto de sillas". "Podemos poner en marcha esta comisión que puede ser cuestión de semanas como mucho y hablamos con todos y vemos cuál es el mejor escenario. Pero, creo que es necesario conocer una parte de las versiones que todavía no se han ofrecido", ha insistido.

A su parecer, ambos partidos están más preocupados "por repartirse los sillones y de echar a Cifuentes", que por lo que necesitan los ciudadanos. "Espero que los otros grupos sean igual de responsables y den prioridad a la verdad y no a los sillones", ha ironizado el portavoz de la formación naranja.

Sobre la comparecencia de la dirigente madrileña en el Pleno, Aguado ha lamentado que no haya aportado pruebas nuevas, sin que se haya resuelto "nada". "Hubiera sido fantástico salir del pleno con pruebas y no con una versión en la que nos falta la tercera pata, que son las pruebas de la Universidad. A partir de ahí, se podrá tomar una decisión y no tendremos problema en tomar decisiones políticas importantes", ha asegurado Aguado.