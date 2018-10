Ciudadanos condiciona su apoyo a favor de la eutanasia a que se apruebe previamente su ley de muerte digna

"No podemos dar a elegir a los ciudadanos entre el horror y el suicidio", destaca Igea, después de que el PP presentara una enmienda a la totalidad a la iniciativa socialista, con la que, a su juicio, los populares han decidido "desbloquear" la tramitación de esa ley.

Aunque Ciudadanos votó a favor de la toma en consideración de la propuesta del PSOE, Igea insiste en que antes de debatirla habrá que aprobar la de su grupo, que se encuentra en fase de ponencia a falta de ultimar el texto antes de que pase a comisión, para asegurar a los españoles que "no van a sufrir innecesariamente".

Igea, además, lamenta que haya pasado más de un año y medio desde que se inició la tramitación de la proposición de Ciudadanos, un periodo de tiempo "absolutamente excesivo", aunque no lo ha achacado a que haya habido "obstruccionismo", pero sí a "muchas suspensiones no justificadas". Una vez aprobada su ley de muerte digna, "entramos en otro debate", ha asegurado.

A su juicio, la propuesta del PSOE "tiene muchas cosas que mejorar" porque es una ley "importante", que habrá que afrontar "con calma, sin miedo, sin dogmatismo ni apriorismos, y respetando que la libertad es un bien supremo".

En este sentido, el político muestra su temor a que la ley "pueda dejar a los pies de los caballos a los más vulnerables", por lo que habrá que asegurar que cuando se tome la decisión sea libremente y no "porque te hemos dejado sin ayuda y sin cuidados paliativos". "Hay muchas cosas que hacer y nosotros estamos dispuestos a hablarlo. En principio, nuestra postura es favorable a entrar en el debate, pero con seriedad", señala.

En cuanto a la enmienda a la totalidad del PP, Igea la califica de "un poco surrealista" puesto que gira también sobre cuidados paliativos y ha dicho no entender la postura de los populares "porque es un tema que ya estamos trabajando". "No he visto nunca un Parlamento que debata dos leyes iguales casi con el mismo nombre y sobre el mismo tema", ha afirmado el representante de Ciudadanos.