Cifuentes tacha de "machista" la acusación de Granados: "Estoy esperando a que salgan las feministas"

NO PONE LA MANO EN EL FUEGO POR AGUIRRE

Cifuentes no va a dejar pasar las acusaciones de Granados y segura que está planteándose no sólo querellarse sino presentar una acción civil. La presidenta madrileña lamenta que el feminismo no haya puesto el grito en el cielo por las acusaciones personales de Granados y, además, cuando le preguntan si pondría la mano en el fuego por Aguirre, se calla.