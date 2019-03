Cifuentes reprocha a Botella que tenga que enterarse por los medios de sus propuestas

Ana Botella no quiere que las manifestaciones se vuelvan a repetir en el centro de Madrid y para ello estudia declarar zonas de patrimonio histórico protegido lugares como la Puerta del Sol, la Plaza de Cibeles e incluso la sede del PP en la calle Génova. Esto llevaría las manifestaciones más allá de la M30, a Vallecas o Carabanchel, por ejemplo. Una propuesta que ha despertado sonrisas en la oposición.



El proyecto Botella ha encontrado dudas incluso entres sus propios compañeros. En palabras de la propia delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, "he tenido constancia de la propuesta a través de un teletipo que ha salido por los medios de comunicación".



La delegada de gobierno en Madrid ha criticado que tenga que enterarse por la prensa, "espero que las propuestas lleguen por su cauce".



Pero el enfrentamiento, Cifuentes-Botella no acaba aquí, Cifuentes ha expresado que le ha mandado "una carta para pedirle una reunión".



Ignacio González también se ha metido en el baile expresando su apoyo a Botella, "comparto el criterio de que zonas como la Puerta del Sol no pueden estar con varias manifestaciones diarias".



Cifuentes suena con fuerza para sustituir a González o a Botella como candidata en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, una polémica decisión que Rajoy tendrá que abordar en su momento, aunque parece que la campaña electoral ya ha comenzado.