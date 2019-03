Cientos de personas protestan contra la homofobia ante la embajada rusa en Madrid

Cientos de personas han gritado basta frente a la embajada rusa en Madrid, palizas, maltrato e incluso muertes. Están indignados con la salvaje represión que están sufriendo los homosexuales, lesbianas y transexuales rusos.



En Madrid se han reunido personas de toda España para luchar contra la homofobia en Rusia. Un asistente revela que ha hecho 600 kilómetros para llegar a la capital. No dudan en señalar directamente a quien consideran culpable, Putin y su nueva ley contra la propaganda homosexual.



Tres representantes han sido recibidos en la embajada para entregar una carta de protesta, esperan que el mensaje llegue directamente a Putin.



Además, el secretario del embajador ha confirmado a los manifestantes que se investigarán los crímenes y se detendrá a los culpables.



No sólo Madrid, en todo el mundo ha surgido un movimiento de repulsa con manifestaciones que se han celebrado en distintos puntos del Planeta como Reino unido, Chile, Portugal o Israel.



Las agresiones a homosexuales están aumentando en Rusia y quedan impunes al amparo de la nueva ley. El Kremlin prefiere mirar para otro lado en un gesto cómplice con las cacerías neonazis.