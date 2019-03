Chaves: "Susana Díaz es la única con carácter y liderazgo y lo ha demostrado"

Chaves ha asegurado que desconoce la "hoja de ruta" de Díaz, pero ha resaltado que ha ganado unas elecciones con diez puntos más que el PP en las europeas. Además, ha añadido que "se ha convertido en referente del socialismo y ha conectado con los ciudadanos", ya que el 26% de los votos para el PSOE en España eran andaluces.

"En estos momentos es la única persona que dentro del partido han demostrado eso, no sé si otros lo podrán demostrar", ha recalcado el expresidente en una entrevista en RNE, para quien su elección no supondría adelantar los comicios andaluces al ser "perfectamente compatible" la Presidencia de la Junta con la Secretaría General del PSOE.

Chaves ha restado importancia al procedimiento de elección del nuevo secretario, que considera "secundario", y ha señalado como lo verdaderamente importante "salir de este marasmo", para lo que dice que hay que celebrar el congreso y elegir al secretario, tras lo que "necesariamente" tendrán que convocarse primarias para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno.

Preguntado si volvería a la Junta de Andalucía ha constatado: "No, ni muerto. Ya he cumplido", y sobre el éxito de Podemos ha coincidido con el expresidente Felipe González, que "no se equivocó" cuando habló de "programa bolivariano" Por último, ha señalado que el PSOE debe centrarse en resolver su problema de liderazgo y "no dejarse llevar por cantos de sirena".