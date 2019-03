Chaves no se presentará a las próximas elecciones generales y no continuará como diputado en las Cortes

Manuel Chaves tira la toalla aunque, asegura, no lo hace empujado por el caso de los ERE: “Esté o no esté en la situación judicial, no hubiera repetido”. En una entrevista a la cadena SER, Chaves, niega haber recibido presiones para no seguir como diputado: “Nadie del partido, me ha forzado, me ha presionado, ni siquiera una indicación”.



Pero él mismo parecía agarrarse al sillón esta semana cuando Griñán anunció su renuncia y aseguraba que no se encontraban en la misma situación. El secretario de Organización del PSOE sí aparentaba tener claro el futuro del andaluz: “No creo que se produzca esa situación”. Aunque el expresidente de la Junta, asegura, no estar en condición de recibir órdenes: “He sido alguien en este partido y no hubiera aceptado una presión”.

La decisión ya ha sido aplaudida por colegas de partido como Carmona y autocalificada de triunfo por las formaciones que impusieron la salida Chaves y Griñán para pactar con Susana Díaz. Para ellos, Chaves también ha tenido palabras: “Poner esa condición, algo feo, para partidos que dicen que quieren traer aire nuevo”.

Aunque Podemos avisa: El resto de líneas rojas, referentes a los desahucios y reducción de altos cargos, también deberán cumplirse.