Chacón: "Pido a la dirección del PSOE que acabe con la confusión en la que nos ha metido"

La exministra Carme Chacón considera que los apoyos recibidos en las últimas horas por la presidenta andaluza, Susana Díaz, para dirigir el PSOE, son la "reacción lógica" a la "ceremonia de la confusión" que ha permitido el actual secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Quiere que se acabe con "la improvisación constante" en el PSOE

"Quien dirige tiene que dirigir, y si no, lo deja", ha dicho Chacón en una entrevista en Antena 3 en la que ha recordado a la dirección que su obligación es "llevar al partido hacia la situación siguiente pero no permitir esta ceremonia de confusión".



La exministra, que ha insistido en su llamamiento a que el partido haga primarias abiertas a los ciudadanos en lugar del Congreso extraordinario, también ha dedicado, sin embargo, elogios a Susana Díaz, porque ha "demostrado coraje y valentía" pero también "sensibilidad" para gobernar Andalucía, y ha llevado al PSOE andaluz "unanimidad" y también "votos".



Chacón ha dicho que habla con ella, que tienen una "buenísima relación" y que la entiende cuando dice que su "prioridad es Andalucía". Sin embargo, no ha respondido a si se plantea una candidatura en 'tándem' con ella, de manera que Díaz sea secretaria general del PSOE y ella candidata a la Moncloa



"No voy a aportar más confusión a la confusión, lo que está pidiendo el PSOE es que acabemos con esta improvisación constante, con este zigzag", ha insistido.