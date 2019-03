Centella: "Cuando Rajoy ha hecho alarde de la bonanza económica nos hemos sentido como en las inocentadas"

REACCIONES ANTE LAS DECLARACIONES DE RAJOY

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que no ha sido optimista:"No he hecho un balance triunfalista, sino realista."Le avalan, dice, los datos de crecimiento, "es que España es el país que más crece de la Unión Europea bueno, de la zona euro, para ser exactos". Las reacciones ante sus declaraciones han sido varias, Pedro Sánchez le ha pedido que "no utilice la palabra recuperación en vano".