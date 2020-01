El Gobierno ha lanzado una firme advertencia contra el 'pin parental' y ha remitido un requerimiento al Ejecutivo de Murcia. Además, ha anunciado que recurrirá en la vía administrativa y judicial las decisiones que en esta línea tomen Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha denunciado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el 'pin parental' es "censura educativa" y ha advertido: "Vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento que no podemos tolerar en nuestras escuelas".

"Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona asiste desde su nacimiento y no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales, lo que sería absurdo e ilegal", ha añadido Celaá.

Desde el Partido Popular no han tardado en responder a la ministra. "Qué barbaridad, señora Celaá. ¿Cómo que los hijos no pertenecen a los padres? A quien no pertenecen es a usted, a la señora Montero y al señor Pedro Sánchez", ha afirmado Teodoro García Egea.

El secretario general del PP ha añadido que su formación cree en la libertad y que "la va a seguir defendiendo aunque a Sánchez no le guste".

"Si el Gobierno quiere que los niños de forma obligatoria reciban charlas extracurriculares que afectan a cuestiones morales impartidas por personal ajeno al centro, nosotros creemos que eso debe ser autorizado por los padres", ha sentenciado.

En esta línea, García Egea ha añadido que "el PP rechaza el adoctrinamiento, defiende la libertad y que los padres tengan el derecho a elegir la educación moral que dan a sus hijos. Más libertad y menos imposición".