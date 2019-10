Pedro Sánchez ha hablado del segundo aniversario del 1-O y de la aplicación del 155 durante una entrevista. El presidente del Gobierno en funciones ha asegurado que va a "permanecer muy atento" a lo que ocurra en Cataluña: "Nosotros no amenazamos, pero sí advertimos. Pido a los independentistas que no jueguen con fuego, que no miren para otro lado ante la violencia".