Error de cálculo en el plan de vacunación contra el coronavirus. Cataluña admite que acumulan muchas dosis a punto de caducar e incluso ya caducadas aunque no precisan un número exacto. Según la Cadena Ser, la cifra estaría en 1.100.000 dosis.

Desde Salut, explican a laSexta que se debe a "un fallo dentro de la compleja logística de suministro, distribución territorial y administración de vacunas". Así, confiesan que esperaban que en la primera semana de septiembre, coincidiendo con la vuelta al trabajo y el fin de las vacaciones, aumentara el número de personas que se vacuna, algo que reconocen "ha sido menor de lo esperado". A esto se suma, según las mismas fuentes, el "alto porcentaje de ya vacunados" (79% de los mayores de 12 años).

No obstante insisten en que ellos seguirán animando a la vacunación y esperan que ahora, con la tercera dosis en residencias, se pueda dar salida a algunos de estos lotes a punto de caducar.

Lo cierto es que el ritmo de vacunación en Cataluña, al igual que en la mayoría de Comunidades, ha frenado su velocidad. Algo que ha llevado hace unos días a anunciar desde el Gobierno central que se paraba la compra de más vacunas hasta el próximo 20 de septiembre. Cataluña ha recibido un total de 11.863.410 de dosis y de estas ha administrado 10.746.459, es decir, un 90,6%. Ya hay 5.606.011 personas con pauta completa y 5.835.260 han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.