Castro quiere tener el auto definitivo del caso Nóos antes de Nochebuena

Desde Suiza, la infanta ha podido conocer que sus abogados ya han pedido el archivo de su causa, creen que hay motivos de sobra para ello. Todo, a pesar de que, según dice su abogado Miguel Roca, España es un país con tendencia a condenar de antemano.



Como el fiscal Horrach, creen que la hermana del rey está en un "estado de indefensión", una teoría que no comparte el juez Castro, que ha dicho a los medios de comunicación que él "nunca" lo ha pensado y que "hay criterios y criterios".



El criterio de la Fiscalía es que con los 600.000 euros de fianza es suficiente y aunque los abogados de la infanta hablaban de abonar la cuantía "inmediatamente", los plazos para ellos se han relajado. Miquel Roca ha declarado que "no hay prisa".



Dicen los expertos que pagar pronto podría permitir evitar el banquillo y no dañar más la imagen de doña Cristina. En palabras de Ignacio Grau Grau, abogado socio de 'Robert&Grau Abogados', "sin responsabilidad civil, la infanta evitaría que se hablara de sus gastos en el juicio".



Una teoría que no comparten desde 'Manos Limpias', la única acusación que pide prisión para la infanta. En 'Al Rojo Vivo', Virginia López Negrete, abogada de 'Manos Limpias', "hay una estrategia mediática para que los españoles piensen que asume su responsabilidad y se exonera de culpa, pero realmente no es así".



La última palabra la tendrá el juez Castro, que según ha podido saber laSexta Noticias, quiere tener preparado el auto de apertura de juicio oral antes de Navidad.