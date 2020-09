Manuel Castells ha asegurado que "es altísimamente improbable que haya que cerrar al completo una universidad o una facultad durante meses" y estaban y están "preparado para manejar lo imprevisible" en el curso académico. Así se ha expresado el ministro de Universidades durante la Comisión de Ciencia y Universidades para dar cuenta de las medidas sanitarias y de seguridad en el ámbito docente ante la situación epidemiológica de España, marcada por la pandemia de coronavirus.

Castells ha recordado que es obligatorio el uso de la mascarilla en las clases presenciales, así como garantizar una distancia de seguridad de 1,5 metros. "Habrá responsables en cada centro, aunque no somos un sanatorio". Sobre esta cuestión ha incidido el ministro señalando que "si no se puede garantizar la distancia, se deberá hacer enseñanza presencial para los alumnos que pueda acoger el aula; el resto, online".

En esta línea, ha recomendado multiplicar las llamadas 'aulas espejo' para asegurar la igualdad y rotación de los estudiantes en enseñanza presencial y virtual. "No aconsejamos doblar las clases o los grupos", ha precisado, apuntando que "cada universidad debe tener un plan de contingencia. No empezamos así, pero no podemos improvisar si nos vemos en una situación como la del curso pasado".

El ministro también ha informado de que "las prácticas deberán ser presenciales, a no ser que haya una fuerza mayor en lugares y situaciones específicas", porque "las prácticas son fundamentales en la enseñanza universitaria". Respecto al papel del profesorado, Castells ha explicado que "los profesores asociados permanecerán", pero al resto "hay que absorberlos", y ha ahondado en esta cuestión: "No se puede prohibir el personal temporal, pero son una gran masa (un 60%). Hay que integrarlos en el sistema con sueldos dignos. Vamos a acabar con la precariedad".

"La responsabilidad individual no se puede sustituir por el control policial"

Castells también ha realizado una valoración genérica de la situación del país frente a la crisis sanitaria que padece, y señalando que "el principal punto de contagio son las reuniones familiares y de amigos" y que "se está exagerando" a la hora de poner el foco en los jóvenes: "Hay que conseguir desarrollar conciencia cívica y responsabilidad individual. Muchas veces se dice: 'es que no hacen caso'.

Para Castells, si los jóvenes "no hacen caso habrá que volver al estado de alarma como antes, y que lo hagan cumplir las fuerzas de seguridad". Pero ha apuntado: "La responsabilidad individual no puede sustituirse por el control policial".

Lo que están viendo no es un holograma"

Finalmente, ha respondido a quienes le han acusado de estar desaparecido durante la gestión de la pandemia: "Esto es una de las 'fake news' típicas contra el Gobierno. Desde marzo he hecho 31 reuniones con agentes sociales y he dirigido 30 más con el equipo del Ministerio. He atendido a todas las solicitudes de comparecencia". Castells ha tirado de sarcasmo para señalar que "lo que están viendo no es un holograma" y ha afirmado haber realizado "17 entrevistas" con medios de comunicación.

"Si hago una entrevista de ETB, eso no existe, y si salgo en Carne Cruda, parece que como carne cruda, pero es lo que escuchan los jóvenes", ha enfatizado Castells, que no obstante ha reconocido que "la coordinación con el Ministerio de Ciencia tiene que ser más visible". Respecto a la situación del Gobierno, ha querido destacar: "Somos una unidad. Las historias de discrepancia no se las crean mucho, este gobierno va a durar cuatro años".