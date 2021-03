Manuel Castells, ministro de Universidades, no se ve "ni loco" mucho más tiempo en la política. En una entrevista en 'La Vanguardia', Castells vaticina que su cartera como ministro de Universidades "quedará seguro libre", pero cree que será cuando acabe una legislatura que "durará sí o sí".

"Yo no estoy en la política sino en el Gobierno. Es muy diferente. Siempre he sido independiente y sigo sin estar en ningún partido, no tengo carné. (...) Ni loco me quedo mucho más. Tengo muchas cosas por investigar y por escribir", asegura Castells.

Es más, afirma que si el Gobierno "colapsara", algo que cree que no pasará, significaría "la desintegración total" de España. "Somos la última muralla de defensa de la civilidad, lo digo en serio. Es lo que profundamente creo", añade Castells.

Sobre el movimiento de Pablo Iglesias para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Castells lo califica como "valiente" y "auténtico", algo que defiende que "no responde a una crisis de Gobierno". "Ni pueden ni quieren. Puede haber tensiones, hay debates... En este momento hay un debate muy serio sobre el tema de alquileres, pero ni siquiera esto, si hubiera desacuerdo, llevaría a una crisis de gobierno. Llevaría a que en el parlamento Podemos no votaría esta ley", asevera.

El otro movimiento que se dará será el paso de Yolanda Díaz a la vicepresidencia tercera del Gobierno, una noticia que la cogió por sorpresa, según Castells. "Mucho más todavía con ser sucesora designada de la monarquía hereditaria de Podemos", agrega.