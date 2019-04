Cassandra, la tuitera que se mofó de Carrero Blanco: "No tengo que pedir perdón, no supone humillación, sólo es humor"

NO PIDE PERDÓN

La tuitera que realizó publicaciones mofándose de Carrero Blanco y a la que el fiscal pedía dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo ha explicado que "llevar esto a juicio ha sido un ataque a la libertad de expresión y no debería repetirse". Además, ha señalado que "simplemente es humor, se ha hecho siempre y no hay que pedir perdón". " No volvería a hacerlo visto que hay una persecución, no quiero sentarme otra vez en el banquillo", ha apuntado.