Casado rechaza el acercamiento de presos etarras del Gobierno: "No caben beneficios penitenciarios para los que no se arrepienten"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha remarcado que "no caben ni beneficios penitenciarios ni acercamiento a cárceles vascas a aquellos terroristas que no se han arrepentido".

"Y que no han colaborado en el esclarecimiento de los 300 crímenes que siguen impunes y que ni siquiera están ayudando a establecer un relato de la derrota del terrorismo en la que tiene que haber vencidos y vencedores", ha señalado Casado en declaraciones a los periodistas en Santa Pola, Alicante.

"No pueden contar con nosotros (en la política penitenciaria del Gobierno), porque pensamos que es una contraprestación a una moción de censura vergonzante", ha afirmado.

El dirigente del PP ha señalado que "los vencidos son los terroristas, que nada obtuvieron por matar y nada van a obtener por dejar de hacerlo, y los vencedores tienen que ser las víctimas de toda la democracia española, en la que el pilar es la dignidad, además de la construcción de un sistema de libertades ejemplar".

Casado ha realizado estas declaraciones en su visita a la localidad alicantina, donde ha acudido para rendir homenaje y depositar un ramo de flores en un monolito en recuerdo a los dos asesinados, entre ellos una niña de seis años, por ETA en un atentado contra la casa cuartel de esta villa marinera el 4 de agosto de 2002.

En referencia al Gobierno, el dirigente popular ha aseverado que no van "a apoyar esta política antiterrorista" y que se oponen "frontalmente al acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco".

Así, ha expuesto que "pensamos tal y como recordó el eurodiputado Carlos Iturgaiz, que las dos personas que fueron acercadas son las que habían planificado su asesinato". Por eso, ha tachado de "lamentable que tenga que ser Carlos Iturgaiz el que tenga que dirigirse al Ministerio del Interior para decir, 'Disculpen, no mientan: a mí no me han pedido perdón y ni siquiera se ha esclarecido el plan con el que intentaron asesinarme y ni siquiera han colaborado en resolver los asesinatos que ellos perpetraron'", ha destacado.

"Lo vimos con Santi Potros y ya dije desde Vitoria que no íbamos a tolerar ningún homenaje, y se hicieron. Recibieron con carteles en su pueblo a un criminal sanguinario que asesinó a 38 personas, sin ningún arrepentimiento y con la chulería en los juicios, (en los que decía) que se alegraba mucho de haberlo hecho", ha asegurado.

"Pedimos al Gobierno que sea coherente con lo que pide la sociedad española, que sea leal a lo que le pedimos los partidos mayoritarios y no ceda al chantaje de aquellos que le apoyaron en la moción de censura. Ni los independentistas en Cataluña, ni los batasunos, ni el PNV", ha remarcado Casado.

También ha recalcado que la banda terrorista ETA "ha sido derrotada por la Policía, la Guardia Civil, la sociedad española, los jueces, la cooperación internacional y los cierres de las vías de financiación, pero sin pedir nada a cambio, por lo que el acercamiento de presos no lo podemos aceptar".

Asimismo, ha dejado claro que "no aceptamos que el delegado del Gobierno en el País Vasco me diga que no molestemos, no incordiemos en este proceso y nos pongamos a un lado".

"Pero lo siento mucho, porque el PP se basa como pilar fundamental en las víctimas del terrorismo, y no es que molestemos, es que nos molesta profundamente que haya una cesión a terroristas y que, sin embargo, no se esté cerca de las víctimas del terrorismo, que es donde intentamos estar nosotros", ha subrayado.

Casado ha estado acompañado en Santa Pola del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea; la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat; la presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.