La Casa Real mantendrá a Revenga como asesor hasta que declare ante el juez

La Casa del Rey se mantiene firme. Mantendrá en su cargo de secretario personal de las Infantas, el recién imputado Carlos García Revenga.

"La casa de su majestad el Rey no tomará decisión alguna en su ámbito de responsabilidad sin haber conocido antes y valorado la declaración de Don Carlos García Revenga". Entiende Zarzuela que a García Revenga se le imputa para que pueda declarar, no porque haya cargo alguno en su contra.

"La toma de declaración en calidad de imputado no lleva consigo acusación alguna que pudiera justificar medidas inmediatas". Esto significa varias cosas. Una, que la imputación de García Revenga en la práctica, al menos de momento, no va cambiar nada en el funcionamiento de Casa Real. Pero también se entiende con el comunicado que Zarzuela cierra filas ante una más que probable e inminente imputación de Cristina de Borbón, según expertos en Casa Real.

Así, se explicaría lo que la directora de la Agencia Korpa, Sandra Aladro, ha contado en el programa Más Vale Tarde. Hubo un viaje exprés y no programado de la Infanta a Zarzuela. Al ser preguntada por esta reunión, Casa Real se ha limitado a decir a laSexta noticias que Doña Cristina no ha estado en ninguna reunión oficial en Zarzuela. De lo que ya no hay duda es de que sólo queda ella. De todos los miembros de la cúpula del Instituto Nóos, Doña Cristina es la única que no está imputada a día de hoy.

Fueron imputados, obviamente, Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres. También el cuñado de éste, Miguel Tejeiro. Pero con la de García Revenga, las imputaciones han cruzado la línea roja de Zarzuela. Y ahora el cerco rodea nada menos que a la hija del Rey. Sin duda, las bombas atómicas que el exsocio de Urdangarin dijo que guardaba están teniendo efecto.

Sólo queda ella. Con la imputación de su secretario privado, Carlos García Revenga, la Infanta Cristina es la única persona de la Junta directiva del Instituto Nóos que aún no ha sido imputada.

Pero es que Diego Torres quiere más y está decidido a lograr que Cristina de Borbón acabe también sentada en el banquillo. Según el diario El Mundo, éstas son algunas de sus amenazas."Pero si cenábamos los matrimonios cada quince días para hablar de cómo iba todo en Nóos. ¡Lo sabía todo y se llevó el dinero!"