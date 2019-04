Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón: "No somos gallos de pelea, somos compañeros"

CARTA DEL LÍDER DE PODEMOS A SU NÚMERO DOS

Pablo Iglesias intenta un acercamiento público con su número dos, Iñigo Errejón. El líder de Podemosha escrito una carta abierta a Errejón en la que le pide tenerle a su lado y no enfrente. Pero Iglesias no cede y defiende que la elección del líder de Podemos no se separe del programa del partido, que es justo lo que pide Errejón.