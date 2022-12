Acorralada por la evidencia, Esperanza Aguirre rectifica: "Sí, es juez". Todo, eso sí, después de que la jueza Manuela Carmena le pidiera una corrección. "He llamado a Aguirre por teléfono", explica. Porque, después de escucharla en laSexta Noche, Carmena dice que no va a aguantar mentiras. "No me gusta que se mienta y menos para desprestigiar". Y recuerda que, aunque tan jueces son unos como otros, ella es de los de oposición.

Aguirre intenta justificar sus palabras sobre Manuela Carmena. "Me creí lo que publicaba ABC". Se refiere a una noticia de hace casi 20 años... en el momento en que Manuela Carmena entra a formar parte del Consejo General del Poder Judicial.

El intento de Aguirre por desprestigiar a la jueza es sólo una más de sus si no mentiras, equivocaciones. Ella, que cree que soporta bien la hemeroteca... ha dicho sobre Bárcenas. "No conozco a Bárcenas". Y más. Dijo que no conocía a casi ninguno de los implicados en la 'operación Púnica'. Y del expopular Benjamín Martín Vasco ha renegado una y otra vez... pero para no conocerle, estuvo hasta en su boda.