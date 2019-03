Carles Puigdemont anuncia un referéndum de independencia de Cataluña para otoño de 2017

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy su intención de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con o sin el aval del Estado, para la segunda quincena de septiembre. Durante casi una hora, Puigdemont ha intervenido ante el hemiciclo del Parlament, en la primera jornada del debate de la cuestión de confianza, en donde ha afirmado: "O referéndum o referéndum".

Además, ha advertido a la CUP de que convocará elecciones anticipadas si no avalan los Presupuestos de 2017 que presente el Govern. Lo ha dicho en el debate de la cuestión de confianza celebrado en el Parlament: "O se aprueban los Presupuestos, y encara mos la fase final de la legislatura, o haré uso de las facultades que tengo para convocar elecciones".

"Aconsejo a quien no tenga intención de aprobar los Presupuestos que nos ahorre la duda y el tiempo, y mañana no me otorgue la confianza", ha dicho en clara advertencia a la CUP. Puigdemont ha recordado que ha tenido que convocar esta cuestión de confianza porque, precisamente, la CUP tumbó la tramitación de la cuentas de 2016 en julio rompiendo, a su juicio, el pacto de estabilidad parlamentaria que les unía desde el principio de la legislatura.

"Sin Presupuestos no se puede gobernar bien, y si no podemos gobernar bien tendríamos que dar la voz a los ciudadanos", ha resaltado el presidente, que confía en que haya lealtad al encargo de los catalanes en las elecciones catalanas del 27S. Considera que ni el mandato democrático ni las líneas básicas del programa del Govern se han puesto en cuestión, pero "sí se ha cuestionado uno de los principales instrumentos que permiten funcionar a un Govern y desarrollar con plenitud sus políticas: los Presupuestos".