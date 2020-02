Carles Puigdemont ha comparecido por videoconferencia ante la comisión del Parlament que investiga la aplicación del 155 de la Constitución. Durante su declaración, el expresident de la Generalitat ha advertido de que no se podrá "pasar página" en Cataluña hasta que el Estado "pida perdón" por la "represión" que conllevó la aplicación de este artículo.

"Los poderes españoles dieron un golpe de Estado para evitar que los catalanes decidieran su futuro de manera democrática. El 155 fue una una venganza del Estado contra todo el pueblo de Cataluña, no solo contra independentistas", ha destacado durante su intervención.

En este sentido, también ha acusado al Estado de "forzar la Constitución y hacer una aplicación anticonstitucional del 155" y ha asegurado que "no hay ningún otro país que tenga una norma como esta", sino que todos "disponen una una relación de las medidas extraordinarias".

El que fuera president de la Generalitat durante el referéndum ilegal del 1-O también ha advertido también de que "no se puede pasar página inocentemente sin asumir responsabilidades". "Ya se hizo con error con el régimen del 78. Se pidió lo mismo: pasemos página, no hace falta que investiguemos los crímenes del franquismo, no hace falta que restituyamos los derechos que se pisaron de tantas familias", ha dicho.

Así mismo, Puigdemont ha defendido que, tras el 1-O, buscó abrir una vía de diálogo con el Estado para evitar la intervención de la autonomía catalana, pero finalmente optó por la declaración unilateral de independencia (DUI) como "única opción digna y democrática" frente a la actitud del Gobierno.