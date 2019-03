Cañete y Valenciano se olvidan de las propuestas para centrarse en el reproche

Desde el inicio del debate, la situación económica de España ha servido de hilo conductor de las intervenciones de los dos candidatos, y si Arias Cañete ha culpado al PSOE de haber dejado a España al borde de un rescate que el Gobierno de Mariano Rajoy ha evitado, la representante socialista ha negado la recuperación y ha acusado al PP de "dilapidar" derechos.



El candidato del PP ha subrayado que la política del Gobierno ha conseguido que España vuelva a crear empleo, "le moleste a quien le moleste", mientras que Valenciano ha respondido: "Saben que no es cierto que hemos salido de la crisis". "De tanto recortar y recortar han negado la realidad", ha dicho la representante socialista, quien ha coincidido en que hay que reducir el déficit y pagar la deuda, pero "sin que nos cueste la vida, y sin olvidar" a los jóvenes, los dependientes o los pensionistas.



Frente a ello, Arias Cañete ha garantizado que, al final de la legislatura "y a pesar de la escasa colaboración de los socialistas", España volverá a crecer. Si Valenciano ha acusado al PP de dejar tirada a la gente que más lo necesita, especialmente a los parados, los jóvenes y las mujeres, el representante popular lo ha negado y ha culpado de la pobreza a los socialistas. La cabeza de lista del PSOE ha lamentado también la existencia de un recorte de libertades por parte del Gobierno de Rajoy.



Como ejemplo, ha citado la reforma de la ley del aborto, que ha considerado que el Gobierno ha "guardado en un cajón" consciente de que le puede hacer mucho daño en esta campaña electoral. Por eso, ha opinado que esta reforma es una buena razón para que el PP pierda estos comicios, ya que, si eso ocurre, seguirá guardada en el cajón.



Arias Cañete ha rechazado que el Gobierno pretenda recortar la libertad de las mujeres, ha señalado que se trata de una cuestión de legislación nacional, no de la Unión Europea, y ha recalcado que toda persona tiene derecho a la vida. Pero ha recordado que la reforma de la ley del aborto aún está en fase de anteproyecto y no ha llegado a las Cortes porque está pendiente de las valoraciones de los órganos consultivos correspondientes. "Seguro que cuando llegue a las Cortes tendrá el máximo consenso, el que no tuvo la ley del Gobierno socialista", ha señalado el dirigente popular en alusión a la reforma de la ley del aborto aprobada durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.



En sus acusaciones mutuas no han proliferado las cuestiones relativas a los casos de corrupción en ambos partidos. Valenciano ha subrayado que al PP no le gusta hablar de paraísos fiscales y ha recalcado que ha habido numerosos viajes a Suiza por parte de dirigentes del PP, en alusión al caso Bárcenas. Ante ello, Cañete ha insistido en que el Gobierno de Mariano Rajoy es el que ha devuelto el crecimiento y la creación de empleo a España, y ante las críticas del PSOE a las políticas europeas, ha subrayado que el socialista Joaquín Almunia es vicepresidente de la Comisión Europea.



A ello ha sumado que Magdalena Álvarez es vicepresidenta del BEI, aunque no se ha referido explícitamente a la imputación de que ha sido objeto en el caso de los ERE en Andalucía. También ha habido una referencia de la candidata socialista a Francisco Camps y Jaume Matas pero sólo para recordar el déficit que tenían sus respectivas comunidades autónomas.



El número uno del PP ha aprovechado igualmente para destacar los logros para España en la última negociación de la Política Agraria Común (PAC), mientras que la candidata socialista ha acusado al Gobierno de haber abandonado el mundo rural español. En una invitación final a que los votantes acudan a las urnas en apoyo de sus respectivas candidaturas, Arias Cañete ha subrayado su experiencia en las instituciones europeas ("conozco esa casa tan bien como la mía", ha dicho), y Valenciano ha pedido la confianza de los ciudadanos para que los socialistas puedan reconstruir una Europa "con rostro humano".