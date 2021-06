La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha puesto fecha al fin de la tramitación de los indultos, en la que el Ejecutivo sigue trabajando: "Los indultos están cerca. En dos o tres semanas deben estar acabados", ha indicado este martes.

De este modo, de acuerdo con Calvo, el límite para hacer finiquitado esta medida en favor de los responsables del procés Catalán sería "la primera semana de julio o antes". Así lo ha descrito la mandataria en una entrevista con Canal Sur Radio, en la que también ha recordado que hoy no es el día para aprobarlos en el seno del Gobierno.

"Hoy no está previsto aprobar los indultos. Hoy llevamos una ley de formación profesional", ha recordado la mandataria. En concreto, Calvo hace referencia a la ordenación por la que el Ejecutivo espera modificar la FP, impulsada por el Ministerio de Educación, así como el otro anteproyecto de ley que aprueba el Consejo, en referencia a la lucha contra el dopaje en el deporte.

Por su parte, no obstante, Calvo ha incidido en que, a pesar de que no se apruebe este martes, los indultos son una realidad casi inminente: "El ministerio está terminando los expedientes individualizados. Son así los indultos, todos los tramites [de este tipo] son iguales", subraya la vicepresidenta, que resalta que esta "no deja de ser una tramitación normal" que hay que "mirar muy bien". Aun así, concluye: "Hay un beneficio para todos, un bien superior al indulto"