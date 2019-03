El PP calla ante la petición interna de "libertad de voto" sobre el aborto

Cospedal se ha limitado a afirmar que "no ha habido debate" sobre la libertad de voto defendida por la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos. "Ya se tomará la determinación correspondiente", ha apostillado.

El PP celebrará 'las reuniones que haga falta' para alcanzar el consenso

"No me cabe la menor duda, tal y como ha manifestado el presidente del partido, que se hará lo posible para que la futura ley concite el máximo consenso como lo tuvo la del 85, con la ratificación del Tribunal Constitucional", ha aseverado Cospedal.



Respecto a las opiniones contrarias al anteproyecto en el seno de este partido, Cospedal ha indicado que el PP "tiene que apoyar al Gobierno" y ha advertido de que "quien considere que son dos cosas distintas, está muy equivocado". "No son dos entes diferenciados", ha subrayado, para recordar que "fue el PP el que ganó las elecciones".



No obstante, ha asegurado que se harán "todas las reuniones que haga falta" desde los ministerios de Justicia, Sanidad e incluso Presidencia del Gobierno para "poner temas en común" respecto a la reforma del aborto. "No habrá ningún problema", ha añadido.



Preguntada por su posición personal respecto a la eliminación del supuesto por malformación, tal y como recoge el texto del Gobierno, la 'número dos' de los populares ha zanjado la cuestión asegurando que su presencia en la rueda de prensa se debe a su condición de secretaria general del PP y "no a otra".

Cospedal pide celeridad en el proceso judicial contra la infanta Cristina

Cospedal se acoge al discurso oficial en torno a la imputación de la infanta Cristina. La secretaria general del PP asegura que su partido respeta todas las decisiones judiciales y exige a la Justicia que sea “lo más rápida posible” para evitar que se prolonguen estos procedimientos.

Cospedal ha insistido en el respeto de su partido a las decisiones de los tribunales y del Poder Judicial, aunque no ha querido comentar el fondo del auto del juez José Castro, que acuerda citar a la infanta Cristina como imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

'Cuanto más rápido actúa la Justicia, es más justa y se evita que se prolongue en el tiempo'

"Lo que quiero dejar bien claro es el total respeto del PP a la actuación de los tribunales", ha recalcado Cospedal, quien ha mostrado su deseo de que el curso de la Justicia sea lo más rápido posible porque "es siempre lo mejor para todos".

Preguntada por la posibilidad de que los casos de corrupción y algunas imágenes, como la entrada de la Policía en la sede del PP, hayan podido influir en el deterioro de la percepción de los ciudadanos que se refleja en la encuesta del CIS, la secretaria general de los populares ha admitido que "todo influye".

En este sentido, ha recordado que, además de las imágenes del registro de la sede del PP en el marco del caso Bárcenas, también han podido influir "los escándalos de los ERE" en Andalucía.

Respecto al PP, ha recordado que no ha tenido ningún problema en ponerse a disposición de la Justicia, y que no consideró oportuno ni necesario dar una explicación posterior al registro de la sede.

"Todo influye y cuanto más rápidamente actúe la Justicia, cuanto más rápida es, es más justa y se evita que se prolongue en el tiempo", y que los ciudadanos puedan tener "una imagen distorsionada", ha reiterado, para concluir que "lo mejor es respetar los procedimientos judiciales y esperar que se puedan ventilar lo antes posible".