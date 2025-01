Un bulo con recortes y "sin credibilidad": el Senado envía al Supremo la denuncia falsa contra medio Gobierno

El calificado por la UCO como "nexo corruptor" de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama fue el primero en hacerse eco de la denuncia. "He visto las cuentas, he visto los pantallazos, he visto la denuncia y tengo pruebas", decía en una entrevista a mediados de enero Aldama.

El denunciante, que no es Aldama sino otro empresario, pide investigar supuestas cuentas de 13 altos cargos del PSOE en República Dominicana, Venezuela o Luxemburgo. En esa lista de señalados están los ministros Félix Bolaños, José Manuel Albares, Pilar Alegría, Ángel Víctor Torres, Luis Planas y Óscar López. También la vicepresidenta María Jesús Montero.

"La señora Montero tiene unas cantidades importantes: un millón y medio de dólares", llegó a acusar Aldama. El escrito también atribuye cuentas millonarias a Begoña Gómez y al Fiscal General del Estado.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no le da ninguna credibilidad y ha archivado la denuncia porque parte de recortes de prensa que, en muchos casos, nada aportan sobre hipotéticas cuentas en el extranjero. Más inverosímiles todavía son los supuestos extractos bancarios, todos en un mismo formato y letra. En castellano, hasta los de Luxemburgo, y sin marca o sello de la entidad bancaria. Da igual el país o el banco de donde procedan, para la Fiscalía no son reales.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía los describe como "documentos confeccionados, no por la entidad bancaria, sino por un tercero".

El ministro Óscar López lo ha tachado de "vergüenza". "En mi vida he tenido ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal", ha defendido. Pero el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), remitió la denuncia a la presidenta del Tribunal Supremo, y esta, al juez que instruye el caso Ábalos. "Al presidente del Senado, no se le ha ocurrido otra cosa que mandarlo al Tribunal Supremo", señala el socialista.

En una conversación con laSexta, Rollán ha asegurado que la denuncia le llegó a través del presidente de la comisión Koldo y que la remitió al Tribunal Supremo después de consultar a los servicios jurídicos sin entrar a valorarla.

.