Félix Bolaños se ha mostrado verdaderamente crítico con la última acción del PP para mantener el bloqueo del Poder Judicial. En declaraciones a los medios, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha reclamado a los populares que retiren el recurso con medidas cautelarísimas presentado ante el Constitucional que impidió que este jueves se votase la reforma para renovar el tribunal: "Han ido demasiado lejos. Estan tensionando todo".

Para el titular del Gobierno, ese recurso es "impredecible" y lamenta los efectos que pueda tener en el futuro: "No quiero pensar las consecuencias de eso para la democracia. Nadie puede parar el funcionamiento de un parlamento. No me puedo imaginar que se pare una votación democrática. Acabar con este retorcimiento de la ley". Bolaños ha denunciado asimismo que ha sucedido "algo que no ha pasado en más de 40 años" de democracia en España, insistiendo en que "el PP tiene la responsabilidad de retirar" el recurso.

"Si Feijóo encabeza esta operación, malo; si lo hace con la ultraderecha, peor", ha esgrimido el ministro de Presidencia, apuntando que "todos los responsables políticos tienen la obligación de cuidar la convivencia; de debatir con educación, sin palabras gruesas". Por ello, ha realizado un "llamamiento a debatir con educación". En una línea similar se ha expresado también en la mañana de este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha denunciado la responsabilidad del PP en esta cuestión.

Según la titular, el PP "siempre ha considerado ilegítimo al Gobierno de Pedro Sánchez", y ha ahondado en esta cuestión: "Nunca reconoció esa mayoría, ellos entienden que el poder les pertenece y cuando la izquierda está, porque así lo quieren los ciudadanos, desarrollando las tareas del Gobierno, juegan permanentemente desde la oposición a hablar mal de España en Europa, que es lo que hace Feijóo", ha lamentado Montero, que no ha cerrado ahí sus críticas a los populares.

El PP y la ultraderecha estuvieron todo el día intentando hacer ruido, distorsionando el debate"

"El PP ya jugaba a no apoyar leyes tan importantes para superar la pandemia o la situación económica, como ocurrió con los decretos de alarma, o en este caso, ya directamente, a oponerse a que se puedan renovar los órganos constitucionales justamente porque les interesa que desde la justicia se puedan resolver cosas que no les da la política", ha zanjado a este respecto Montero, quien al mismo tiempo ha celebrado que las cámaras legislativas pudieran desarrollar, pese a todo, "su trabajo con normalidad".

En este sentido, ha criticado que "el PP y la ultraderecha estuvieron todo el día intentando hacer ruido, distorsionando el debate que se tenía que producir dentro de la cámara". Aun así, ha insistido: "Finalmente, pudimos aprobar una ley democráticamente con la mayoría que los ciudadanos han elegido. Espero que, para el lunes, esa normalidad de que las cámaras cumplan con sus compromisos constitucionales se puedan desarrollar sin ningún tipo de interferencias".

El PP responde: no retirarán el recurso

Pocos minutos después, el Ejecutivo ha recibido respuesta por parte de los populares: Carlos Rojas, diputado y miembro de la dirección del PP, ha asegurado en Al Rojo Vivo que no retirarán el recurso: "El Gobierno debería mirarse ante el espejo y ver por qué viene el recurso. De esto ya habíamos avisado: que las cosas no se estaban haciendo bien y que el Gobierno estaba legislando a merced de unos delincuentes, que son sus socios de gobierno, para reformar la malversación y derogar la sedición".

"Entendemos que se afecta al bloque de la constitucionalidad y se hace de forma claramente antijurídica, como dijeron los letrados en la Mesa de Comisión de Justicia. El Gobierno no debe temer a las instituciones y liarla como la está liando", ha apuntado Rojas, añadiendo que "Sánchez pretende que el Constitucional sea una sucursal del sanchismo, y el tribunal pertenece a las instituciones democráticas y hay que respetarlo". En esta línea, ha reconocido que esperan que el propio tribunal les dé la razón.

"Creemos que tenemos la razón, pero vamos a estar a lo que diga el Constitucional. Lo que nos parece increíble es que el Gobierno ni Sánchez no admitan esto", ha criticado el diputado popular, asegurando que su formación no está detrás de un complot político y judicial, como afirmó en la noche de este jueves el propio Sánchez: "Estamos por velar por las instituciones, fortalecerlas. Pero el PSOE y Sánchez están echados al monte y están en un discurso que es igual al de los independentistas, y todo por permanecer más tiempo en la Moncloa".