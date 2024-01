El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al ser interpelado por la prensa sobre si hay algún delito de terrorismo que no atente contra los derechos humanos, ha preguntado si es comparable el terrorismo que se le atribuye al 'procés' con el que "sufrió España" durante décadas. "Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía", ha asegurado.

Así se ha pronunciado este miércoles ante los medios de comunicación a su llegada al Tribunal Supremo para el acto de toma de posesión de Alvaro García Ortiz como fiscal general del Estado tras ser confirmado por el Gobierno para repetir en el cargo que asumió en julio de 2022. Bolaños ha insistido en que lo que están haciendo es trabajar para aprobar una ley que pretende "normalizar la situación política, institucional y social en Cataluña". "Con esta ley se abre una nueva etapa en Cataluña, se supera definitivamente una herida muy profunda que hubo en Cataluña y el resto de España. Y por tanto lo que queremos es que la convivencia en nuestro país se garantice. Y esa es la finalidad y el objetivo de la ley de amnistía", ha recalcado.

El titular de Justicia se ha manifestado así después de que este martes PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Cataluña y Podemos acordaran excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos" como matar o torturar. Dicha enmienda aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso permitiría amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por 'Tsunami Democrátic' que han sido investigados en la Audiencia Nacional.

En concreto, se modifica el artículo 2, en su apartado d), para precisar que quedarían excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando" la intención de los acusados fuese generar "violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". Los dos artículos del Convenio Europeo al que hace referencia dicha enmienda contemplan el derecho a la vida y la prohibición de la tortura o tratos inhumanos o degradantes.

Tacha al PP de "extremista"

Preguntado por las declaraciones del PP sobre el Tribunal Constitucional, Bolaños ha afeado al partido que "desprestigie" a las instituciones. "Creo que el Partido Popular y el señor Feijóo están en una espiral de extremismo y en una espiral ultraderechista de mentiras", ha añadido. Por otro lado, al ser preguntado si defendía de la misma forma al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de las afirmaciones de la vicepresidenta Teresa Ribera sobre presunta prevaricación, el ministro ha reiterado que "la posición del Gobierno es clara".

"Yo lo he repetido en distintas ocasiones, lo vuelvo a repetir desde luego, que el Gobierno, por supuesto, siempre estará defendiendo la independencia, la imparcialidad, la profesionalidad de los jueces y magistrados de nuestro país y que actúen sin injerencias de ninguna clase", ha zanjado. El ministro también se ha pronunciado, a petición de la prensa, sobre las declaraciones en las que el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha dicho que "Dios no quiera que le vuelen la cara a tiros (a Bolaños) como a Vidal-Quadras". Bolaños ha mostrado su preocupación al tiempo que ha señalado que "los discursos violentos acaban generando violencia".

A este respecto, fuentes del PSOE han señalado que este mensaje refleja la deriva que ha tomado el PP y su líder Alberto Núñez Feijóo. "Cuando se mantienen acuerdos de gobierno con personajes de este espectro es imposible no acabar contaminado de odio y sinrazón", han indicado. De este modo los socialistas piden al PP que abandone los acuerdos con Vox y alerta de que mientras "vayan de la mano" con el partido de Santiago Abascal "muchas cosas estarán en riesgo". "España no se puede permitir estos discursos de odio, que no encuentran condena en el principal partido conservador del país y de la oposición", han señalado a continuación.

El PP ha respondido de inmediato a este señalamiento, con un mensaje de burla. "Sobre la valoración del PSOE remitida a los medios diciendo que las declaraciones de un eurodiputado de Vox son el reflejo de la deriva que ha tomado Alberto Núñez Feijóo, culpando al presidente del PP de lo que dice alguien de otro partido queremos decir lo siguiente". A continuación simplemente han añadido varios emoticonos que reflejan risa, sin añadir ningún mensaje más.