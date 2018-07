Bescansa, sobre el documento de Podemos: "Es una línea de salida, no de llegada"

En una entrevista en Onda Cero, Bescansa ha afirmado que la reforma constitucional comprometida con el PSOE para solucionar la cuestión catalana no es una propuesta, sino una "herramienta" y ha recalcado que es necesario plantear soluciones que estén a la altura del problema.

Ha defendido que la mejor forma de garantizar la unidad de España es la convocatoria de un referéndum en Cataluña con una pregunta "clara, nítida, inequívoca y sencilla", en la que "todo el mundo entienda con mucha claridad qué significa decir sí y qué significa decir no".

En su opinión, aparte de decir que se quiere trasladar el Senado a Barcelona y modificar una ley de leyes, como es la Constitución, hay que explicar cómo se va a reformar. "En el documento del PSOE no acabo de ver claro la propuesta sobre la cuestión territorial en Cataluña", ha concluido.

Ha insistido en que no se trata de establecer líneas rojas ni de decir "de aquí no me bajo", sino de señalar lo que Podemos cree que es mejor para el país, y ha asegurado que quieren constituir un gobierno cuanto antes.

Por eso, si se reúnen con el PSOE, lo primero que harán será presentar su documento a los socialistas, con quienes quieren hablar del modelo de gobierno, de "propuestas de país", de reformas urgentes en la estructura del Estado y de las estrategias para combatir el "dolor social", además de sobre Cataluña.

"No nos gusta hablar de líneas rojas, si el PSOE tiene una propuesta distinta para afrontar la crisis de Cataluña queremos escucharla", ha reiterado Bescansa. Sobre la inclusión en la oferta de Podemos de la modificación del sistema de elección de altos cargos, ha señalado que el documento está pensado para "identificar las cosas que se pueden hacer antes de la puesta en marcha de la reforma constitucional".

Y, por eso mismo, ha explicado que no se incluye la propuesta de referéndum revocatorio, que permite "echar a un gobierno cuando no cumple" y que requiere de la modificación de la Constitución. "No abandonamos la propuesta en absoluto", ha afirmado la dirigente de Podemos.