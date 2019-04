Bernat Dedéu: "Doy una pista para el futuro: hoy Ada Colau está más cerca de la Generalitat"

DEFIENDE QUE SERÁ LA "GANADORA DEL EMBROLLO"

El filósofo Bernat Dedéu ha analizado la declaración de Puigdemont en el Parlament, un discurso que para el escritor "no ha contentado a nadie", sobre todo "al electorado independentista que se rompió la cara para que hoy se aprobara otra cosa". Para Dedéu "sin DUI no hay paraíso" y de esta manera no se ha evitado "la represión de un Gobierno que sigue empecinado en judicializar un problema que es político".