Como cada verano, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo para que los estudiantes soliciten las becas y ayudas de niveles postobligatorios —es decir, estudios de primero y segundo de bachillerato, grados medios y superiores, universitarios y de máster, entre otros—.

Es posible realizar la solicitud mediante el acceso online del Ministerio. El plazo está abierto desde el pasado 9 de agosto y se cerrará el 15 de octubre de 2020. Este año se ha aumentado la inversión hasta los 1.900 millones, hecho que se traduce en que cada beca universitaria será 100 euros más alta que el año pasado. Durante el curso 2020/2021 más de 600.000 estudiantes optan a recibir las ayudas.

Por otra parte, se ha reducido la nota media para percibir las becas: del 5,5 al 5 con respecto a las enseñanzas no universitarias, mientras que para estudios universitarios de Grado bastará con haber aprobado un determinado porcentaje de créditos.

Cuáles son los requisitos económicos para recibir la beca

El alumnado que quiera recibir estas ayudas tendrá que cumplir con unos requisitos económicos. Estos se basan en diferentes variables, como la renta familiar, el patrimonio o la unidad familiar (a más miembros, más posibilidades de recibir la beca). Para tomar la decisión de conceder o no la beca, el Estado utiliza unos límites denominados umbrales económicos, que varían en función del tipo de familia.

Cada umbral implica un tipo de ayuda diferente. En total hay tres, siendo el número 1 en el que más dinero se destina y el 3 en el que menos. Si lo que se busca es obtener la beca matrícula, es decir, que el estudiante no tenga que pagar por los créditos de ese curso (no recibiría ayudas aparte), la familia en cuestión no debe superar las siguientes cuantías en su renta:

A partir del umbral 2, los alumnos pueden ser beneficiarios de lo que se conoce como cuantía variable; es decir, además de no tener que pagar por sus estudios en dicho año, reciben una cantidad extra de dinero por parte del Estado que varía también en función del solicitante. De este modo, si se quiere optar a tener la cuantía variable, las familias no pueden superar estas cifras:

Finalmente está el umbral 1, que permite obtener una ayuda todavía mayor. Según la convocatoria general de este año, de cara al curso 2020/2021 se ha elevado este límite hasta casi equipararlo con el umbral de la pobreza. Junto con eso, se ha recogido "una nueva deducción en la renta de las familias monoparentales y se eleva de 18 a 23 años la edad de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género para que puedan ser considerados, ellos mismos, víctimas de violencia de género, facilitando así, en ambos casos, el acceso a las becas de estos colectivos más vulnerables", reza el texto. De este modo, sólo entrarían en este grupo las familias cuya renta no supere las siguientes cuantías:

Cómo solicitar la beca del MEC

Según indica en el acceso, todo el proceso se hace de manera online. Lo primero que se debe hacer es clicar en este enlace e introducir los datos que dan acceso al trámite, el DNI y la contraseña. Acto seguido, hay una página en la que el Gobierno informa de los tipos de documentos que se podrían necesitar para cumplimentar la solicitud. Una vez leídos, se le da a "continuar" y después se escriben el nombre y apellidos, junto con el DNI, para aceptar las condiciones.

Así se accede al trámite como tal, compuesto por tres páginas en las que se pregunta sobre el estado civil, situación laboral, discapacidad, etcétera. Hay que cumplimentar todas aquellas casillas que tengan un asterisco y, a ser posible, mantener la actividad al menos una vez cada cinco minutos. Si no, el programa se cerrará automáticamente.

En la segunda página hay que especificar los miembros de la unidad familiar. Este es uno de los factores más importantes a la hora de percibir la ayuda. Se pueden incluir los padres o tutores legales, pero en el caso de los hermanos solo serán computables aquellos que sean menores de 25 años y residan en el domicilio familiar. No obstante, si tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial también podrán ser incluidos.

Finalmente, en la tercera (y última) página hay que notificar otros datos más concretos, como los estudios que se van a realizar, en qué centro, y especificar aspectos como si se estudiará fuera de la ciudad en la que se reside o no. Una vez rellenados todos los campos, simplemente quedaría clicar en "Firmar y presentar la Solicitud", de tal forma que se genere una copia de la misma, que, recalcamos, es muy importante guardar.