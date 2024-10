La exclusión del rey Felipe VI de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta mexicana, abrió una crisis diplomática entre España y México. Tras esta decisión, el Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que es "inaceptable" y no participó en la ceremonia. Una decisión que ha sido valorada positivamente, según el barómetro de laSexta.

Casi el 85% de los encuestados consideran adecuado que Sánchez no fuera a la toma de posesión. La encuesta del Instituto Invymark para laSexta ha preguntado sobre este desencuentro diplomático de España y México en un barómetro realizado el pasado 30 de septiembre.

A la cuestión de "cómo valoran que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya acudido a la toma de posesión de la nueva presidenta de México como protesta por la no invitación a la misma del rey Felipe VI", el 84,4% de los encuestados cree que el Gobierno hizo bien en no ir.

Mientras, el 15% opina que esa no era la reacción adecuada. Si nos fijamos por partidos, todos -a excepción de Sumar, que tuvo representación en ese acto-, creen que el Ejecutivo de Sánchez hizo lo que tenía que hacer.

Preguntamos también si creen que la corona debería disculparse con México por los excesos durante la "conquista española de América". En este caso, la amplía mayoría (un 88%) de los encuestados sostienen que no, frente al casi 12% que opina que sí debería pedirse perdón.