Bárcenas denuncia que le están vigilando en Baqueira

Un todoterreno rojo. Es el coche en el que, según Luis Bárcenas, unos agentes le vigilan desde que llegó a Baqueira. Tal es el seguimiento, que el extesorero del PP, se ha puesto a investigar.

En la foto que tiene como prueba, el coche está aparcado frente a la casa de los Bárcenas. Según el entorno del extesorero, perseguidores y perseguido han llegado incluso a saludarse.

Para su abogado se está cometiendo un delito. "Para cualquier control policial a Bárcenas tendría que haber un orden judicial", ha explicado el letrado Francisco Maroto en 'Al Rojo Vivo'. Como no la hay, anuncia que irá a los tribunales.

Luis Bárcenas lleva más de diez días de descanso pirenaico. Se le ha visto con el traje de esquí o con el traje de chaqueta para ir a firmar al juzgado. Según el extesorero, el coche rojo siempre está ahí.

Bárcenas cree que los agentes le persiguen porque piensan que tiene algo escondido. "Luis Bárcenas, a estas alturas, no se va a fugar, pero creen que tiene información. Él me asegura que no", afirma la periodista Marisa Gallero.

El viernes terminan sus vacaciones en la nieve, habrá que ver si el todoterreno también hace el viaje hasta 'casa Bárcenas'.