Bárcenas afirma que el PP pagó facturas en negro en las europeas del 2004

Durante el interrogatorio, efectuado a través de videoconferencia, Bárcenas ha apuntado asimismo que diversos empresarios pagaron de forma "generosa" la reforma de la sede del PP balear, si bien únicamente ha recordado el nombre del constructor Antonio Pinal -citado a declarar esta tarde como imputado-, y ha asegurado no recordar que, a cambio de sus donativos, los empresarios obtuvieran contratos públicos como contraprestación.



El que fuera senador, quien ha respondido a las preguntas formuladas por Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y varias defensas, ha aludido de nuevo a la existencia de una contabilidad B en la formación, por lo que ha deducido que a nivel regional el partido también manejaba dinero opaco al fisco, ya que el también extesorero del PP Alvaro Lapuerta les había dado autonomía suficiente para controlar sus cuentas.



Bárcenas ha declarado así en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que recientemente incoó el magistrado para investigar si se produjo una financiación irregular del PP balear y cómo se sufragó la reforma de su sede, tras las confesiones efectuadas en este sentido por el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos.



El testigo ha manifestado recordar el nombre de Pinal puesto que éste también habría pagado la sede del partido en el País Vasco. No obstante, ha insistido en que estos pagos no eran "finalistas" puesto que no se hacían a cambio de que los empresarios obtuvieran 'a dedo' contrataciones del Govern, entonces presidido por Jaume Matas.



Pese a conocer al extesorero de la formación en las islas, Fernando Areal, quien habría mediado en el cobro de los donativos, Bárcenas ha asegurado no conocer quién gestionó la reforma del inmueble de los 'populares'. Sobre Matas, ha señalado no conocer pormenores en torno a su actuación más allá de figurar su nombre en la contabilidad B atribuida a Bárcenas en el marco del caso Gürtel, según la cual el expresidente balear habría cobrado 8.400 euros en 2003 bajo el concepto 'piso'.



El exgerente del IB-Salut se desvincula de los hechos

Tras la comparecencia de Bárcenas, ha sido el turno del exgerente del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut) y actual vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de las islas (CAEB), Sergio Bertrán, quien, en una declaración de apenas diez minutos, ha asegurado no saber nada de la sede.