Bankia alega que 65 de los 85 consejeros de las tarjetas black' no les perjudicaron

ALGUNOS IMPUTADOS PODRÍAN QUEDAR LIBRES DE CARGOS

Importante giro en la postura de Bankia con respecto al caso de las tarjetas black. Según el diario 'El País', el banco alega en un escrito enviado al juez que 65 de los 85 consejeros que utilizaron las tarjetas no perjudicaron a la entidad. De hecho, Bankia sólo reclama 250.000 euros de los más de 15 millones defraudados, porque entiende que la cantidad restante afecta a Caja Madrid, que no está personada en el juicio. Al no haber perjudicado conocido, algunos imputados podrían ser exculpados del delito de administración desleal.