Los regidores de MÉS per Palma, Unidas Podemos y PSOE en el Ayuntamiento han abandonado este jueves el pleno después de que el regidor de Movilidad, Antoni Deudero, le haya dicho a la portavoz de la formación ecosoberanista, Neus Truyol, "me gusta la fruta"

Tras este mensaje, Truyol ha pedido la retirada del acta del "insulto" hacia su persona, abanderada por el resto de la bancada de izquierdas. La portavoz del PSOE Palma, Rosario Sánchez, también ha solicitado la retirada de la frase. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha rechazado la petición al entender que no se ha insultado a nadie en la sala de plenos y ha pedido "respeto" a la oposición.

Tras unos minutos de tensión se ha decretado un receso del pleno en el que Truyol se ha acercado a Deudero para pedirle explicaciones y que reconociera el insulto. La portavoz de MÉS también ha pedido al alcalde que "coja a sus regidores" y "ponga orden", y minutos después ha abandonado la sala junto otros regidores de MÉS per Palma y Unidas Podemos.

Una vez que se ha reiniciado la sesión sin los regidores ausentes, Deudero ha pedido disculpas. Seguidamente, la portavoz socialista, Rosario Sánchez, ha reclamado la suspensión del pleno, al entender que no se puede celebrar con la ausencia de los regidores que han abandonado la sala.

"Lo que ha pasado es muy grave. Ha habido una escalada de tono en los debates hasta que hemos llegado hasta aquí, esto se ha ido de las manos. Como grupo nos gustaría que esta situación se pueda reconducir por respeto a la institución y a los ciudadanos", ha dicho Sánchez, lamentando "profundamente" este "espectáculo".

Pese a esto, el alcalde ha rechazado la suspensión al argumentar que ha intentado que los regidores salientes volvieran. "El pleno no se suspenderá, la persona que se ha ofendido no ha querido volver", ha afirmado. Tras ello, la bancada socialista se ha sumado a los regidores de MÉS y Unidas Podemos, y ha abandonado el pleno.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Truyol ha considerado que Deudero no se ha disculpado: "Simplemente ha dicho que lamentaba que me sintiera afectada por este pronunciamiento, pero en ningún caso ha reconocido que me había insultado cuando todo el mundo ha visto que me había insultado". En esta línea, ha reiterado que el alcalde de Palma debe "reconducir la situación" y "poner orden dentro del partido" para que "vuelvan las buenas formas al Ayuntamiento".