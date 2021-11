La guerra interna que mantiene el Partido Popular parece estar lejos de terminar. Así parecer haberlo expresado, una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha querido participar como invitada en la nueva temporada de 'El Hormiguero' con el que parece un mensaje claro y directo a la cúpula del partido: "Soy una mujer libre e independiente". Durante su entrevista con Pablo Motos, ha reivindicado su vínculo con la formación popular, eso sí, manteniendo su posición.

"Soy leal a mi organización y a las personas que han confiado en mí", ha expresado la presidenta regional, que ha añadido que nunca haría algo que le "pese" en la conciencia ni "en contra" de quienes la han ayudado a llegar a esa posición. También, que entiende que "muchas veces ir de verso suelto es desleal". No obstante, ha querido aclara que no es su caso, y ha añadido: "Soy una persona con criterio propio, y me va a acompañar toda la vida".

Por ello, Ayuso ha declarado que nunca va a dejar de "dar batallas, ni siquiera por comodidad", porque no se lo "perdonaría". Parece mostrarse así firme en su candidatura para la Presidencia del Partido Popular en Madrid. Al mismo tiempo, y a pesar de estas palabras, Díaz Ayuso sí parece haber mostrado públicamente su deseo de que haya paz; al menos, con el alcalde de Madrid, a quien ha enviado un guiño de lo más sorprendente, quizá una suerte de intento para acercarle a su 'bando'.

La mandataria madrileña ha llegado a decir frente a Pablo Motos que en su equipo "siempre estaría él", refiriéndose a José Luis Martínez Almeida. Asimismo, ha querido despejar las dudas sobre la relación que mantienen actualmente ambos dirigentes madrileños, especialmente desde que se conociera que Ayuso tiene bloqueados en WhatsApp a algunos líderes del PP y que ha mantenido fuertes discrepancias con Almeida en relación a la candidatura en el ramo madrileño.

"Es cierto que ahora estamos en el foco y que hagamos lo que hagamos va a ser noticia, pero nosotros tenemos mucha complicidad y vivimos y trabajamos por Madrid", ha matizado Ayuso, queriendo recuperar la actuación casi guionizada que han exhibido ambos en la mañana de este martes en Madrid, durante la misa en honor de la Virgen de la Almudena. Ambos se han fundido en un abrazo y han posado juntos antes entrar al acto religioso.