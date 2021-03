La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que España le "debe una" por sacar a Pablo Iglesias del Gobierno: "España me debe una: hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa".

"Es una persona afín a los independentistas, al entorno de ETA, ha actuado siempre contra la Comunidad de Madrid... Ha fomentado y cree vivamente en la expropiación, en la 'okupación', en la intervención de la empresa o ataques desmedidos contra el Zendal, fomentando huelgas y quemando las calles de Madrid como hemos visto en las últimas semanas", ha dicho Ayuso en una rueda de prensa tras reunir al Plan de Protección Civil de la Comunidad.

Obviamente, la respuesta civil a la pandemia ha quedado en un segundo plano tras el bombazo político de que el vicepresidente segundo dejará el Ejecutivo para disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid. El movimiento ha sacudido el tablero político en la región, cuando no se ha cumplido una semana desde que la moción de censura en Murcia empujara a Ayuso a adelantar las elecciones.

"A partir de este momento, todos aquellos que quieren vivir en libertad en Madrid, del ámbito del socialismo o del centro derecha, nos vamos a tener que unir y aglutinar esfuerzos para demostrar que las políticas y formas de vivir en Madrid van en una dirección absolutamente distinta al comunismo", ha asegurado la todavía presidenta regional a preguntas de la prensa.

Para la candidata popular, cree que su candidatura puede reunir a "todos aquellos que no quieren el comunismo, aquello que ha arruinado a tantos países", ya que ella representa "todo lo contrario". "Mi preocupación es el comunismo, el retroceso, que intervengan la Comunidad de Madrid con las políticas que han arruinado a países enteros", ha apuntado.

"Muchas veces me han dicho inmigrantes de Europa del Este o de Hispanoamérica 'ya perdí un país, no quiero perder otro' y con nosotros no lo van a perder", ha considerado.