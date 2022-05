La Audiencia de Zaragoza ha exculpado a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en la causa que investigaba la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España con un pasaporte falso para ser tratado de COVID-19 en un hospital de Logroño.

En el auto, adelantado por El Heraldo de Aragón y al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal estima el recurso de la exministra y apunta que "no puede compartir el criterio del instructor" que la acusaba de un delito de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento. Y señala que "si bien es innegable que la Sra. González Laya era conocedora" de las intenciones de que el líder saharaui fuera tratado en España, "no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona". Una de las patas de la denuncia contra la exjefa de la diplomacia es que el sigilo en la entrada de Ghali se debía al conocimiento de que tenía que comparecer ante la Audiencia Nacional por dos causas que tenía abiertas.

Así, "procederá revocar la resolución impugnada y declarar haber lugar al sobreseimiento de las actuaciones". Con todo, apunta el auto, "sin perjuicio de su reapertura para el caso de que resultasen nuevos indicios".

La Sala Tercera concluye que la decisión de dejar entrar a Ghali en España fue una "decisión política", un "acto de Gobierno" al que "no podría darse trascendencia en sede penal". "Esa decisión de permitir la entrada del Sr. Ghali de forma sigilosa para no afectar nuestra relación con otros países, forma parte de las relaciones exteriores de nuestro Reino y lo acertado o no de dicha decisión y las consecuencias de ella derivadas, podrá ser objeto de crítica, y lo fue, pero como mantiene el Instructor, es un acto político que excede del ámbito de la prevaricación", expone.

González Laya había recurrido la decisión del tribunal de instrucción que había decidido seguir adelante con el procedimiento, una causa a la que ha cerrado la puerta la Audiencia.