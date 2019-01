La Audiencia Nacional suspende temporalmente el juicio de Bankia por motivos de salud de la fiscal del caso

Según han informado fuentes jurídicas, Launa ha comunicado al tribunal que preside la magistrada Angela Murillo los motivos que le llevan a ausentarse del juicio y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha advertido de que ningún otro fiscal puede hacerse cargo del caso, ya que se trata de una causa muy compleja.

Luzón fue el fiscal encargado de la instrucción del caso, pero al ser nombrado jefe Anticorrupción en junio de 2017 pasó a manos de Launa, que es la que se ha preparado el juicio. Luzón también ha comunicado al tribunal que en las próximas dos semanas él se encontrará fuera de España, por lo que no puede encargarse de la sustitución. Además, ha subrayado que sus obligaciones al frente de la Fiscalía Anticorrupción le impiden ejercer dicho papel.

Así pues, el tribunal ha decidido suspender durante dos semanas el juicio, tal y como ha trasladado a las partes personadas a través de una providencia, y ha solicitado al Ministerio Público que en dicho plazo comunique cuándo tendrá disponibilidad para retomar la causa, ya sea con Launa o con otro fiscal, han señalado las fuentes consultadas.

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia comenzó el 26 de noviembre de 2018 con las cuestiones previas, pero la declaración de Rodrigo Rato no comenzó hasta el pasado martes, 8 de enero.

Durante estos días de interrogatorio, el expresidente del banco y la fiscal han mantenido continuos 'rifirrafes' y encontronazos dialécticos, con continuas interrupciones y llamadas de atención por parte de la presidenta del tribunal.

Rato, que ya está en prisión cumpliendo condena por el caso de las 'tarjetas black', ha llegado al juicio de la salida a Bolsa de Bankia muy preparado. En el banquillo de los acusados ha colocado estos días varias carpetas en las que portaba abundante documentación para poder contestar a todas las preguntas.

El exvicepresidente del Gobierno se ha mostrado muy seguro de sí mismo en todas sus respuestas, que no se limitaban a un 'sí' o un 'no', sino que las argumentaba la mayoría de las veces. En algunas ocasiones ha rectificado a la fiscal, ha llegado a indicar al tribunal la página de los informes por los que se estaba interrogando en ese momento e incluso ha tirado de ironía para contestar. "No perdamos más tiempo con esto"; "No sé adónde quiere usted llegar"; "Permítame que termine"; "¿Cuántas veces se lo tengo que decir?", han sido algunas de las contestaciones que ha dado Rato a la fiscal Anticorrupción durante las tres sesiones del interrogatorio de la vista oral que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares