Asociaciones de jueces defienden la imparcialidad de la jueza Rosa María Freire tras los ataques del PP

Cierre de filas en torno a la jueza del caso de los ordenadores de Bárcenas. Asociaciones de jueces defienden la imparcialidad de su compañera, la jueza Rosa María Freire, que ha sido atacada en los últimos días desde las filas del Partido Popular, por haber pedido el procesamiento de la formación.

"Eso de que son 37, pues debe ser muy habilidosa. Para conseguir averiguar que se han borrado 37 veces. Yo no soy técnico informático, pero a lo mejor esa jueza sí o su marido o su hijo o su primo hermano que es de Izquierda Unida", explica Celia Villalobos.

Sus declaraciones han llevado a las asociaciones de jueces a salir en defensa de la magistrada. "Nos parecen unas declaraciones totalmente desacertadas y desafortunadas. Son más bien ataques de carácter personal, incluso con veladas referencias machistas", explica Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia.

Desde las asociaciones tachan de intolerables las insinuaciones que se han vertido desde el partido del gobierno acusando a la jueza de intereses partidistas. "A alguno le gusta el Real Madrid, a otros el Barça a otros el Malaga, a otros el PP, otros el PSOE, a otros el Partido Comunista", ha llegado a insinuar Villalobos.

También le acusan de tomar esta decisión en un momento tan delicado para el PP como ha afirmado Rafael Catalá, que explica que "hay muchas debilidades en ese auto que se dictaminó. Más allá del momento que se dicta, un momento de tensión política."

Unas insinuaciones que tienen un objetivo, como explica Gónzalez Vega: "Trata de influir la resolución que ha dictado la magistrada".

La decisión que ya ha sido recurrida por el PP que entiende que no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen y por la Fiscalía al considerar que no se ha probado que los ordenadores contuvieran información sensible para el proceso.