Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante, ha asegurado que cuando ella habla de "apaño" no es lo que parece: "Apañado, que no amañado". Así se ha defendido en la Audiencia Provincial de Alicante, señalando que es un término que ella utiliza muy frecuentemente "en el sentido de intentar arreglar o solucionar", y que en realidad ella no apañó nada.

Así ha sido su respuesta a las preguntas del fiscal sobre la conversación que mantuvo con el empresario Enrique Ortiz. "Te hemos apañado lo que hay entre la APA9 y Lomas del Garbinet, y te hemos apañado también lo del Rico Pérez", se escucha decir a la exalcaldesa. Como ya hizo horas antes el empresario, Castedo ha negado haberle beneficiado en el plan urbanístico de Alicante.

También, que Ortiz le pagase viajes. Ha aseverado que los pagó ella misma en efectivo. Cuando el fiscal le recuerda que hay un informe policial que asegura que no hubo movimiento en su cuenta en esos días, ella lo argumenta así: "Si todos los meses guardo 50 euros en un bote y mi marido, por poner un ejemplo, guarda otros 50 euros en el bote, y al cabo de 11 meses tenemos X dinero, ¿yo qué hago?".

Interrogada por el fiscal por qué no se abstuvo entonces en la votación sobre las alegaciones que éste hizo al plan general, ha alegado dos cosas. La primera, ésta: "Mi voto no era decisivo. La votación hubiera sido exactamente igual". Y la segunda, que la mayoría de esas alegaciones fueron rechazadas "al 80%", como si eso la eximiese de cumplir la ley.

Por momentos, no ha podido evitar un tono que recordaba al de sus años de alcaldesa, Ese que utilizaba para responder a la oposición con dichos populares o para aportar argumentos tan contundentes como éste: "La muerta viviente huele mejor que usted". La Fiscalía pide para ella diez años de cárcel.