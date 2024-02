Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos, habría utilizado el dinero procedente del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus en la compra de cinco propiedades en la provincia de Alicante

Según informa 'El Confidencial', que cita a fuentes próximas a la investigación de la conocida como Operación Delorme, Koldo García y su pareja, Patricia Uriz Iriarte, también detenida, se hicieron con estas propiedades por importes que no se corresponden con sus ingresos declarados. Todos los activos han sido embargados por orden judicial.

La primera vivienda que adquirió la pareja fue en septiembre de 2020, apenas seis meses después del comienzo de la pandemia, un cuarto piso de 110 metros cuadrados con una terraza de 31 metros cuadrados. La segunda compra fue en octubre de 2020, en este caso un ático del edificio La Goleta de la playa de Levante. Ambas viviendas fueron compradas cuando Koldo García era asesor de Ábalos y estaba en el consejo de administración de Renfe Mercancías.

En agosto de 2022 llegó la tercera compra, un terreno rústico de 624 metros cuadrados en Partida de Algochela (Polop). En este momento, Ábalos ya no era ministro y García ya no era su asesor. No obstante, eso no frenó las compras de García, que compró una zona de cultivos de secano de 4.436 metros cuadrados y otro terreno rústico de 10.436 metros cuadrados.

Koldo García se encuentra entre los 20 detenidos por la Operación Delorme, una investigación por presunta organización criminal, tráfico de influencias y cohecho para la que se han llevado a cabo 26 registros en varias provincias, entre las que están Madrid, Alicante y Murcia.