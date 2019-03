Artur Mas: "Nuestro error ha sido confiar en el sentido de país que tiene la CUP"

FIRMARÁ LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES EL LUNES 11

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha querido reconocer un error que han cometido tanto Junts pel Sí como él mismo, que ha sido "confiar en el sentido de país de la CUP". Además, asegura que han realizado muchas concesiones a la CUP, mientras que ellos no se han movido en un tema tan poco importante como "el quién". El president en funciones ha dicho que "firmará la convocatoria el lunes 11 de enero" aclarando que no lo firmará antes y ha querido remarcar que Junts pel Sí "no hará más ofrecimientos a la CUP porque se han hecho muchos".