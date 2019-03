Artur Mas niega haber incumplido la ley el 9N: "Si me inhabilitan, tendrá consecuencias legales"

TENDRÁ QUE DECLARAR COMO IMPUTADO EL PRÓXIMO 15 DE OCTUBRE

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, se ha confesado "democráticamente rebelde", pero ha afirmado que no incumplió la ley el 9N porque no desobedeció al Constitucional. Asegura que no tiene "ni vocación de mártir ni de héroe", sino que solo es un "modesto servidor" que acudirá a declarar el 15 de octubre.