Artur Mas: "El rey es nuevo pero el discurso no"

RECHAZA LA ACTITUD DE LA CASA REAL

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha convocado una rueda de prensa para explicar ante los medios las razones por las que no ha aplaudido tras el discurso de Felipe VI. "Me hubiera gustado oír que vivimos en un Estado plurinacional, no me ha decepcionado porque ya me lo esperaba".