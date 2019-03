Artur Mas critica al Estado por "utilizar la Constitución contra Cataluña"

PIDE "CORRESPONSABILIDAD" A TODOS LOS SOBERANISTAS

El presidente catalán, Artur Mas, ha llamado a la corresponsabilidad a todas las fuerzas proconsulta, a las que ha pedido que no se confundan de "adversario" ya que éste no se encuentra dentro de Cataluña sino que es, ha dicho, un "Estado que no tiene sentido democrático" y es "intolerante".