La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado los "daños que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez", como en el caso de la crisis con Argelia, y ha calificado al presidente como "un peligro público en Moncloa". "La política exterior de un país es algo que no le pertenece a un presidente del Gobierno, porque es la imagen de España fuera de España. Eso puede tener consecuencias geopolíticas muy gordas y en este caso, consecuencias económicas muy gordas, porque estamos hablando del gas que tenemos que importar", ha avisado Arrimadas, en una entrevista publicada por 'La Razón', sobre la crisis con Argelia, que ha suspendido las relaciones con España.

Asimismo, ha advertido de que las consecuencias de este y otros "daños" causados por el Ejecutivo "van a durar mucho más allá del tiempo que le queda a Sánchez", quien considera que "va a hacer en cada momento lo que él considere que le beneficie", como "alargar la legislatura". "Lo que empiezo a percibir es que él está intentando buscarse un hueco en una institución europea", ha apuntado también sobre el presidente.

Además, Arrimadas ha reivindicado a Ciudadanos como el "partido más firme contra Sánchez", si bien ha destacado que se prestan a "negociar" con el Gobierno porque no pueden obviar que "España tiene muchos problemas": "Yo me planteo la oposición como una etapa de trabajo y de utilidad para los españoles". Por otro lado, se ha mostrado "convencida" de que va a tener una relación de "confianza y lealtad" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de colaborar para revertir "el daño que ha hecho el sanchismo en España".

"Espero que la nueva etapa del PP entienda, porque creo que (Pablo) Casado ya se dio cuenta de ello, que ellos solos no pueden contra el Frankenstein y, que el daño que ha hecho el sanchismo a España, es tan grande, que no solo un partido lo va a poder revertir", ha dicho.Igualmente, la líder de Cs ha confiado en la reedición del Gobierno de PP y Cs en Andalucía y ha añadido que los escaños para su partido serán "útiles". "Un voto más a Ciudadanos garantiza que sigue la política liberal del Gobierno y que el Partido Popular no gobernará con Vox", ha concluido.